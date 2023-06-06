NYT: действия Украины подпадают под временные рамки запланированного контрнаступления

Украина не сообщила США, когда начнет крупномасштабное контрнаступление, но определила временные рамки, сообщили источники The New York Times (NYT). Как утверждает газета, последняя наступательная активность Киева укладывается в эти рамки. Один из источников Politico в Вашингтоне сообщил, что контрнаступление началось, но другой собеседник издания это отрицает.

Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении с утра 4 июня. Минобороны Украины только сообщило о «наступательных действиях», но на другом направлении — бахмутском. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что наступление еще не началось. Незадолго до этого украинские власти распространяли видео, в котором призывали не распространять информацию об операциях, потому что «планы любят тишину».

Как пишет NYT, воскресенье, 4 июня, подпадает под временные рамки, которые Украина обозначила США в качестве окна начала наступления. Американские чиновники предполагают, что контрнаступление началось, отчасти основываясь на данных со спутников: они зафиксировали усиление передвижений на позициях украинских войск. Американские военные аналитики также предполагают, что Украина предпринимает первые попытки проверить российские позиции и численность их сил. «Традиционная тактика, которой американцы обучали украинские войска»,— пишет газета.

Американский чиновник рассказал NYT, что это проверка потенциальных слабых мест в российской обороне, которую «американские военные называют "разведкой силой"». Предполагается, что она будет продолжаться несколько дней. «В случае успеха, основное направление украинского контрнаступления станет более очевидным в течение этого времени»,— сказал собеседник газеты.

Politico также видит признаки начала контрнаступления Украины. Собеседники издания также рассказали об усилении передвижений украинских войск, исходя из данных со спутников. Один собеседник издания подтвердил начало операции. Однако другой источник Politico в Пентагоне заявил, что происходит «всплеск» активности украинских войск, но это не означает начала контрнаступления.

Подробнее о контрнаступлении — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».