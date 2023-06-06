Топ-менеджеры не экономили на скрепках и оргтехнике

Нагатинский суд вынес приговор по уголовному делу бывших руководителей входящего в корпорацию «Росатом» специального научно-производственного объединения «Элерон», крупнейшего в стране предприятия по созданию систем безопасности государственных объектов. Подсудимые были признаны виновными в растрате почти 560 млн руб. По материалам дела, под видом закупки для нужд НПО различных товаров фигуранты ежемесячно перечисляли на счета фирм-однодневок более 9 млн руб. Экс-гендиректор объединения Вячеслав Коновалов приговорен к четырем с половиной годам колонии, а бывший главбух Ирина Смолдырева — к трем годам. Кроме того, фигуранты должны будут погасить иск предприятия на всю сумму ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Нагатинский суд вынес приговор бывшим гендиректору Федерального центра науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение "Элерон"» Вячеславу Коновалову и главному бухгалтеру предприятия Ирине Смолдыревой. Райсуд полностью согласился с доводами обвинения, признав обоих экс-руководителей дочерней структуры «Росатома» виновными в растрате 559,8 млн руб., квалифицировав их действия по соответствующей ч. 4 ст. 160 УК РФ. При этом наказание оказалось несколько мягче, чем просила прокуратура в ходе недавно прошедших прений. Напомним, что гособвинитель предлагал суду приговорить экс-гендиректора «Элерона» Коновалова к шести годам лишения свободы, а главбуха Смолдыреву — к четырем годам. Суд же назначил в виде наказания господину Коновалов 4,5 года колонии общего режима, а его подельнице — три года.

После объявления приговора госпожу Смолдыреву, которая во время расследования и судебного процесса находилась под домашним арестом, конвой взял под стражу.

Также райсуд полностью удовлетворил гражданский иск СНПО «Элерон», поданный на всю сумму ущерба в рамках уголовного дела к обвиняемым. Согласно решению суда, иск будет погашаться осужденными солидарно.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование в отношении руководства спецобъединения «Элерон», которое создает системы безопасности для важнейших государственных объектов, включая «Росатом», началось в октябре 2020 года. Делом занималось четвертое управление МВД России, которое специализируется на раскрытии преступлений, совершенных на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях.

В основу расследования легли выводы проверок финансово-хозяйственной деятельности объединения, которые проводила служба защиты активов «Росатома». После проведения аудита Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева были уволены со своих должностей, а материалы ревизии направлены в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела оба сначала проходили по нему свидетелями, а 26 января 2021 года они были задержаны. Замоскворецкий суд столицы отправил госпожу Смолдыреву под домашний арест, а господина Коновалова — в СИЗО. Срок действия этих мер пресечения в дальнейшем обоим продлевался.

Стоит отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней.

Действия арестованных вначале были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но на финальной стадии расследования обвинение было переквалифицировано на особо крупную растрату. Как следует из материалов дела, его фигуранты в период с 2015-го по 2019 год, вступив в преступный сговор, оформляли с дюжиной фирм-однодневок фиктивные сделки по приобретению спецпредприятием различных товаров, не требующих документального оформления договоров поставки. По этой схеме для объединения оформлялись закупки канцелярских принадлежностей, офисной техники и расходных материалов для нее, стульев и т. д. При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры. На их основании по распоряжению руководителей предприятия на счета контрагентов, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, «Элерон» перечислял примерно 9,3 млн руб. в месяц. Причем если на первоначальном этапе расследования ущерб, причиненный «дочке» «Росатома», оценивался следствием в 210 млн руб., то на финальной стадии эта сумма выросла более чем в 2,5 раза.

Владислав Трифонов