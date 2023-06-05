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Полковника ВВС приземлили в суде

Завершено расследование уголовного дела замначальника Военно-воздушной академии, обвиняемого в поборах с курсантов

Как стало известно «Ъ», до суда дошло уголовное дело замначальника Военно-воздушной академии полковника Ивана Чернухо, которому вменяется получение взяток за помощь с поступлением в вуз. Уголовное дело рассматривает Воронежский гарнизонный суд. Причем в окончательной редакции полковнику добавили обвинение в превышении полномочий: по версии следствия, он привлекал военнослужащих для различных работ в личных целях и в интересах своих родственников.

Замначальника Военно-воздушной академии Иван Чернухо

Замначальника Военно-воздушной академии Иван Чернухо

Фото: Военно-воздушная академия

Замначальника Военно-воздушной академии Иван Чернухо

Фото: Военно-воздушная академия

Воронежский гарнизонный военный суд в понедельник, 5 июня, приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о коррупции в местном военном учебно-научном центре военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». На скамье подсудимых двое: замначальника академии по вооружению—начальник отдела технического обеспечения Иван Чернухо и сотрудник вуза подполковник Алексей Внуков.

Ивану Чернухо в финальной версии обвинения вменяется три эпизода получения взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и один эпизод превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до 4 лет лишения свободы). Алексея Внукова обвиняют в посредничестве в получении крупной взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным «Ъ», обвинение в окончательной версии было предъявлено в начале года, а в феврале фигуранты начали знакомиться с материалами уголовного дела. Его объем составляет 21 том.

Иван Чернухо попал под следствие в конце июня прошлого года. Уголовное дело против него возбудил третий следственный отдел следственного управления Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР). Как считают военные следователи, 30 июня в помещении учебного корпуса №1 военного городка академии полковник Чернухо через посредника получил 1,15 млн руб. от родственников двух молодых людей. Деньги передавались за помощь при поступлении и общее покровительство, одним из взяткодателей являлся на тот момент сотрудник ОМВД России по Хохольскому району Воронежской области. После задержания в Воронеже Ивана Чернухо привезли в Москву, где заключили под стражу.

Наиболее весомым аргументом содержания в СИЗО полковника была его попытка скрыть доказательства по делу. Согласно версии обвинения, перед допросом и задержанием Иван Чернухо якобы позвонил двум подчиненным военнослужащим и дал распоряжение вывезти из его служебного кабинета в военном городке №2 и спрятать важные для следствия документы. Следователи вскрыли этот факт, после чего сотрудники академии выдали им документы и более 400 тыс. руб., которые они забрали из кабинета полковника и спрятали.

В сентябре прошлого года в деле добавился третий эпизод. Как считают в ГВСУ СКР, не позднее июля 2020 года Иван Чернухо получил от матери еще одного молодого человека 450 тыс. руб. В декабре полковника обвинили в том, что он давал военнослужащим различные поручения в своих личных интересах и в интересах своих родственников.

Все время расследования Иван Чернухо провел под стражей. Обвиняемый и его защитник Сергей Тришкин настаивали на избрании более мягкой меры пресечения со ссылкой на состояние здоровья Ивана Чернухо и наличие на иждивении малолетнего ребенка. После принятия уголовного дела к производству гарнизонный суд продлил нахождение полковника в СИЗО.

Оперативно связаться с защитой Ивана Чернухо «Ъ» не удалось.

Как говорят знакомые с делом собеседники «Ъ», подсудимый признает свою вину частично.

Согласно сайту Военно-воздушной академии, полковник Чернухо продолжает числиться заместителем ее начальника. На этот пост его назначили в декабре 2020 года. Иван Чернухо награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

Сергей Толмачев, Воронеж

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