Власти сохранят зарплаты эвакуированным муниципальным служащим и бюджетникам Шебекинского округа

Власти Белгородской области сохранят зарплаты муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эвакуированных из Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании с правительством региона.

Он считает, что необходимо «создавать постоянные рабочие места» в каждом пункте временного размещения, потому что «проблем будет много». «Лучше, если мы будем создавать, например, информационные центры. Люди фактически не будут заниматься своей профессиональной деятельностью, но они будут получать заработную плату»,— сказал губернатор (цитата по ТАСС).

По его словам, неизвестно, как долго продлится эвакуация. Господин Гладков выразил надежду, что она «будет на так продолжительна». «Но это не говорит о том, что люди должны сидеть без дела. Много очень молодежи, людей среднего возраста, трудоспособного населения, которые готовы зарабатывать»,— убежден Вячеслав Гладков.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Жители стали массово покидать 40-тысячный город Шебекино, расположенный в 6 км от границы с Украиной, с конца прошлой недели. Власти не объявляют официальной эвакуации, но обещают жителям помочь выехать.

О развитии ситуации читайте в репортаже «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

Лаура Кеффер