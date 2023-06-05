Белгородский губернатор сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела

В Белгородской области ночью в результате обстрелов пострадал один из энергетических объектов, сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получил один человек, его жизни ничего не угрожает. Подробности о пострадавшем объекте он не привел, но добавил, что с утра примут все меры для его восстановления.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Ранее сегодня, 5 июня, господин Гладков сообщал, что из-за сброса взрывного устройства с беспилотника произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе. Утверждалось, что энергоснабжение потребителей нарушено не было.

Лаура Кеффер