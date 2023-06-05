Le Soir: Бельгия запросит у Украины объяснения из-за использования ее оружия под Белгородом

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и министр иностранных дел Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями и запросят у них разъяснений в связи с использованием бельгийского оружия при диверсии в Белгородской области. Об этом сообщил источник Le Soir.

Собеседник бельгийской газеты объяснил, что в документах о поставках оружия Украине указано, что оно предназначено только для украинской армии. Но на Белгородскую область напали участники «Легиона "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и «Русского добровольческого корпуса», которые ведут боевые действия на стороне Киева. Бельгия же предоставляла свое оружие, чтобы Украина защищала территории, которые считает своими.

The Washington Post на прошлой неделе сообщала, что диверсанты использовали для вторжения вооружение США, Польши, Бельгии, Чехии и Швеции. Многие страны предоставляют Киеву оружие с условием не использовать его на территории России. По данным WP, для диверсии использовались бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP из США и Польши, шведская противотанковая система AT-4, которая широко распространена в войсках США и других стран Запада. В соцсетях были распространены снимки участников «Русского добровольческого корпуса» с винтовками чешского и бельгийского производства — CZ Bren и FN SCAR соответственно. РДК в разговоре с WP отрицал использование западного оружия.

22 мая боевики РДК и «Легиона "Свобода России"» смогли проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 13 гражданских были ранены, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Минобороны на следующий день сообщило, что диверсанты были разгромлены, а их остатки выдавлены на территорию Украины.

О диверсии — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».