Главные новости за выходные 3–4 июня

В белгородском селе Новая Таволжанка, расположенном на границе с Украиной, 4 июня произошел бой между диверсантами и российскими силами. Как сообщило вечером Минобороны РФ, в результате нанесенного артиллерийского удара противник был «рассеян и отошел».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня опубликовал видеосообщение, в котором ответил на заявление «Русского добровольческого корпуса» (РДК), вооруженного формирования, воюющего на стороне Украины. В видеоролике РДК предлагал господину Гладкову встретиться в храме в Новой Таволжанке для обмена двух российских военнопленных. Господин Гладков сказал, что готов встретиться, но в другом месте — на пункте пропуска в Шебекино. Губернатор назвал время — с 17:00 до 18:00 мск. Однако после 18:00 сообщений о встрече не было.

Министерство обороны России 4 июня представило проект постановления, согласно которому граждан будут ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военный комиссариат. Согласно опубликованному документу, после постановки на учет гражданин получит уведомление, а медобследование пройдет при следующей явке в военкомат.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2024 года.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 3 июня сообщил, что созвонился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, они договорились «спустить конфликт на тормозах». Речь идет о резких высказываниях чеченских политиков в адрес господина Пригожина после того, как тот заявил, что ему ничего не известно о действиях бойцов «Ахмата» в зоне спецоперации.

Президент США Джо Байден 3 июня подписал закон о повышении потолка госдолга. Это позволило стране избежать дефолта. Господин Байден поблагодарил лидеров Конгресса за сотрудничество при принятии документа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Анкаре 4 июня с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что власти Швеции выполнили все поставленные Турцией условия и теперь страна может стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Мещанский суд Москвы 3 июня арестовал белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Задержанные 2 июня бизнесмены проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В составленном изданием «Бел.ру» рейтинге влиятельных людей Белгородской области господин Тебекин занимал 9-ю строчку, а господин Бобрицкий — 57-ю.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» 3 июня официально объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси по окончании сезона. По данным испанской газеты Sport, саудовский клуб «Аль-Хиляль» ведет переговоры с форвардом и намерен объявить о его переходе 6 июня.

В 30-м туре чемпионата России по футболу определились серебряный и бронзовый призеры. Разгромив «Ростов» (4:1), вторым финишировал ЦСКА, а третье место занял «Спартак», проигравший «Крыльям Советов» (0:1). Первое место занял «Зенит» — это стало известно 7 мая по итогам 26-го тура, когда петербургская команда обыграла «Спартак» (3:2).