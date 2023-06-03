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Коммерсантъ FM
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Минобороны России увеличило число пунктов отбора на службу по контракту

В России увеличили количество пунктов для отбора на военную службу по контракту. Кроме того, было увеличено число инструкторов для работы с желающими поступить на контрактную службу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В РФ продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Минобороны РФ расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами»,— говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны объяснили такое решение ростом числа «желающих связать свою жизнь с военной службой». Как сообщили в ведомстве, «наиболее эффективно» организована работа пунктов отбора контрактников в Москве, Башкортостане и Московской области.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек. 21 декабря президент Владимир Путин поддержал предложения министра обороны по реформированию вооруженных сил.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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