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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с гибелью 288 человек при столкновении поездов

Президент Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с железнодорожной катастрофой в штате Орисса. При столкновении трех поездов погибли 288 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вечером 2 июня возле города Баласор в штате Орисса столкнулись три поезда. По одной из версий несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на другие пути. Затем в эти вагоны врезался еще один пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько пассажирских вагонов.

По последним данным, погибли 288 человек, пострадали более 900 человек. В штате Орисса объявлен траур. По числу жертв это крупнейшая катастрофа с поездами в Индии с 1990-х годов. После столкновения были отменены около 50 рейсов поездов по всей Индии.

Анастасия Ларина

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