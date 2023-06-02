Reuters: в мае демпфер для дизтоплива в России упал на 35%, для бензина — на 15%

Величина демпфирующей надбавки для автобензина по итогам мая 2023 года сократилась на 2,34 руб., до 13,2 руб. за тонну. Относительно апрельских значений показатель снизился на 15,1%. Величина надбавки для дизельного топлива упала на 5 руб., до 9,12 руб. за тонну (– 35,4%), следует из расчетов Reuters.

Государственная субсидия, выделяемая нефтепереработчикам за поставки автобензина и дизтоплива на внутренний рынок, в прошлом месяце сократилась в результате падения мировых котировок на 6,5% и 9,9% соответственно, отмечает агентство.

По оценкам Reuters, в мае на российский внутренний рынок будет поставлено 3,1 млн тонн автобензина и 4,3 млн тонн дизтоплива. С учетом этих данных сумма налоговой компенсации нефтепереработчикам может уменьшиться до 80 млрд руб. с 105 млрд руб. за апрельские поставки.

Всего за поставки бензина и дизтоплива на российский рынок в период с начала января по конец мая нефтяники должны получить около 500 млрд руб. против 1,197 трлн руб. за отгрузки в январе—мае 2022 года.

Российские власти не могут принять окончательное решение о пересмотре бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. По предварительным оценкам источника «Ъ» в отрасли, суммарные выплаты за май по демпферу могут составить около 75 млрд руб.

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