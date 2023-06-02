Парижское постоянство

По итогам шестого дня Открытого чемпионата Франции в мужской одиночной сетке остался лишь один российский теннисист — Карен Хачанов, справившийся в четырех сетах с австралийцем Танаси Коккинакисом. В 1/8 финала он сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, которому в свою очередь проиграл Андрей Рублев, ведя 2:0 по партиям. У женщин места в четвертом круге заработали прошлогодняя полуфиналистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина, финалистка 2021 года Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян, ставшая открытием турнира. За событиями в Париже наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Концовка этого матча получилась невероятно эмоциональной. Победитель, Карен Хачанов, упал на колени, победно вскинув вверх обе руки. А проигравший, Танаси Коккинакис, в этот момент лежал на спине, используя ракетку вместо подушки. Измотанный в среду пятисетовой встречей с чемпионом Roland Garros 2015 года швейцарцем Станисласом Вавринкой, продолжавшейся 4 часа 38 минут, австралиец снова оставил на корте все силы, но все же уступил россиянину за 3 часа 42 минуты. Хотя по ходу дела Хачанову пришлось очень тяжело.

Взяв первые две партии, Хачанов затем отдал третий сет, после чего в четвертом проигрывал 3:5, в десятом гейме отыгрывал сетбол, а на тай-брейке отставал 1:4 с двумя мини-брейками, но все-таки не позволил Коккинакису довести дело до пятой партии.

Эта игра проходила на корте Симон Матье, а на корте Сюзанн Ленглен, более крупной арене, где Андрей Рублев встречался с итальянцем Лоренцо Сонего, 48-й ракеткой мира и обладателем трех титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), все-таки дошло до драматической развязки. Хотя там довольно долго события развивались по схожему сценарию. Рублев в четвертой партии тоже отыграл подачу и довел дело до тай-брейка, но его, в отличие от Хачанова, проиграл. А в пятом сете все решил брейк, сделанный Сонего в восьмом гейме на подаче россиянина. В итоге прошлогодний четвертьфиналист впервые в карьере проиграл матч, по ходу которого вел 2:0 по партиям и во время пресс-конференции, естественно, выглядел жутко огорченным.

Таким образом, Карен Хачанов уже на третьем подряд турнире Большого шлема показывает лучший результат из российских мужчин. На прошлогоднем US Open и январском Australian Open он пробивался в полуфиналы, а сейчас имеет хороший шанс выйти в четвертьфинал, где уже был в Париже в 2019 году. Кстати, на Roland Garros Хачанов выступает очень стабильно. Стадии 1/8 финала там он достиг уже в шестой раз за последние семь лет. «Сонего, конечно, сотворил сенсацию, обыграв Андрея, но мы с моим тренером при подготовке обязательно посмотрим фрагменты этого матча»,— сказал корреспонденту “Ъ” россиянин, который работает с хорватом Ведраном Мартичем.

Пятничная программа Roland Garros вообще оказалась настолько насыщена матчами с участием российских игроков, что можно было подумать, будто начинался не третий, а лишь первый круг.

Раньше всех, еще до обеда, решила свою задачу прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, которая менее чем за час разобралась с американкой Пейтон Стирнс и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной, переигравшей Анну Блинкову.

Затем завидные волевые качества продемонстрировала финалистка парижского мейджора 2021 года Анастасия Павлюченкова, возвращающаяся после травмы колена. Занимая в мировой классификации лишь 333-е место и попав в основную сетку благодаря защищенному рейтингу, она в чисто российском противостоянии сломила сопротивление 21-летней Анастасии Потаповой, проводящей свой лучший сезон и закрепившейся в тридцатке сильнейших. Причем третий сет Павлюченкова взяла под ноль.

А уже ближе к вечеру очередной сюрприз преподнесла Элина Аванесян, которая в понедельник выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии. Теперь ей под горячую руку попала не столь титулованная, но все же достаточно известная молодая датчанка Клара Таусон, уже имеющая на своем счету две победы на турнирах WTA и входившая в прошлом сезоне в число 40 лучших теннисисток мира. Без последствий это не останется. Аванесян совершит очень внушительный скачок в рейтинге, где со своего нынешнего 134-го места поднимется минимум на 50 позиций. А вскоре пресс-служба турнира выдала информацию, согласно которой теннисисток в статусе lucky loser, то есть неудачниц финала квалификации, попадавших в основную сетку в последний момент из-за травм других участниц, в 1/8 финала Roland Garros не было очень давно, с 1988 года.