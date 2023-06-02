Boeing отложил первый запуск пилотируемого космического корабля Starliner

В четверг, 1 июня, NASA и Boeing объявили, что первый пилотируемый полет разработанного компанией космического корабля CST-100 Starliner будет отложен. Полет Starliner к Международной космической станции с двумя астронавтами на борту должен был состояться 21 июня. Полет отложен из-за того, что инженеры обнаружили две технические проблемы в Starliner: проблемы с парашютами и возможность возгорания обмотки электропроводки его внутренних систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joel Kowsky / NASA / AP Фото: Joel Kowsky / NASA / AP

Разработка Starliner велась с 2014 года. Starliner — один из нескольких кораблей, которые NASA заказала у частных компаний для своих миссий. В 2020 году состоялся первый успешный пилотируемый полет корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX Илона Маска. С тех пор Crew Dragon неоднократно доставлял астронавтов на МКС. «NASA отчаянно нуждается во втором поставщике решений для транспортировки экипажей»,— заявил в четверг руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич, имея в виду Starliner.

Запуски Starliner неоднократно откладывались из-за различных технических проблем. Из-за этих задержек, а также из-за того, что контракт с NASA предусматривает фиксированную изначально установленную стоимость проекта, убытки Boeing, связанные с работой над Starliner, составили за последние два года $833 млн. Первый тестовый полет без астронавтов в 2019 году пришлось прервать. В прошлом году наконец прошел успешный беспилотный полет Starliner и стыковка с МКС. По словам господина Стича, возможно, первый пилотируемый полет корабля удастся совершить этой осенью, но это будет зависеть от того, насколько оперативно будут решены текущие проблемы.

Яна Рождественская