Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашние задания в школах

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков считает, что необходимо разработать законопроект, который отменит домашние задания в российских школах. По словам господина Даванкова, об этом его попросил сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло»,— написал вице-спикер ГД в Telegram.

Владислав Даванков отметил, что вопрос об отмене домашнего задания в школах он планирует обсудить на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем»,— подчеркнул он.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьники во 2–3-м классах не должны тратить на выполнение домашнего задания более 1,5 часа в день, в 4–5-м — более 2 часов, в 6–8-м классах — 2,5 часа, в 9–11-м — максимум 3,5 часа. В первом классе домашние задания не предусмотрены.

Подробнее о других инициативах «Новых людей» — в публикации «Ъ» «В мечтах о миллионе айтишниц».

Милена Костерева