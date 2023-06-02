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Коммерсантъ FM
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Microsoft добавила новые функции в бесплатную версию Teams для Windows 11

Американская корпорация Microsoft обновила бесплатную версию Teams для Windows 11 и добавила в нее новые функции — в приложении появились сообщества, а также нейросеть, генерирующая картинки с помощью искусственного интеллекта. Также в компании сообщили, что в 2023 году основную версию клиента в Windows заменит Teams 2.0.

Сообщества в Teams похожи на аналогичные инструменты у Discord или WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они впервые возникли в мобильном приложении в декабре 2022 года, однако только сейчас появились в версии для Windows 11. В дальнейшем сообщества появятся в Windows 10, mac-OS и web-версии сервиса. Также в Teams внедрили функцию Microsoft Designer, которая с помощью нейросетей сможет сгенерировать изображения с приглашениями на мероприятия, картинки для соцсетей и баннеры для сообществ.

Также Teams 2.0. станет приложением по умолчанию в Windows в течение 2023 года и заменит текущую версию. В настоящее время Teams 2.0 доступен в виде бета-версии и в нем отсутствуют некоторые функции, доступные в основном приложении Teams.

Евгений Федуненко

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