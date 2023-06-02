Экс-депутат райсовета в Красноярском крае осужден на 16 лет за организацию убийства журналиста

Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева к 16 годам колонии строгого режима. Присяжные признали его виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Исполнитель убийства — Виктор Шестаков — осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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«На основании вердикта присяжных судом вынесен обвинительный приговор. Хашиеву назначено наказание в виде 16 лет, Шестакову – 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.»,— сказал агентству представитель прокуратуры.

22 мая коллегия присяжных признала Хашиева и Шестакова виновными в убийстве господина Попкова в 2017 году. Снисхождения, по мнению коллегии, заслуживает только исполнитель убийства, которому на момент совершения преступления было 17 лет.

По версии следствия, Иса Хашиев заказал убийство главреда «Тон-М» из-за конфликта на выборах главы района. Исполнитель Виктор Шестаков шесть раз выстрелил в редактора, когда тот отдыхал в бане. Летом прошлого года суд приговорил к 16 годам и десяти месяцам колонии организатора убийства Николая Горюнова, который привлек Шестакова к непосредственному исполнению убийства. Горюнов заключил сделку со следствием.

Подробнее о деле — в материале «Виновны единогласно».

Эрдни Кагалтынов