Виновны единогласно

В Красноярске коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об убийстве в 2017 году главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. По версии следствия, заказчиком преступления стал бывший красноярский депутат Иса Хашиев, с которым у господина Попкова был конфликт на выборах главы района. Исполнил «заказ» Виктор Шестаков, он шесть раз выстрелил в редактора, когда тот отдыхал в бане. Жюри из восьми присяжных единодушно признало подсудимых виновными. Снисхождения, по мнению коллегии, заслуживает только киллер, которому на момент совершения убийства было 17 лет. Летом прошлого года суд приговорил к 16 годам 10 месяцам колонии организатора убийства Николая Горюнова, заключившего сделку со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат горсовета Минусинска от КПРФ и соучредитель газеты «Тон-М» Дмитрий Попков

Фото: КПРФ Бывший депутат горсовета Минусинска от КПРФ и соучредитель газеты «Тон-М» Дмитрий Попков

Фото: КПРФ

Коллегия присяжных Красноярского краевого суда вынесла обвинительный вердикт по делу о заказном убийстве редактора минусинской общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры региона Олеся Климова.

Дмитрия Попкова застрелили 24 мая 2017 года в собственной бане на территории усадьбы. Управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Оно получило большой резонанс: ходом следствия интересовалась международная организация «Репортеры без границ». Однако более трех лет преступление оставалось нераскрытым. Расследование получило новый импульс после того, как вдова журналиста побывала на личном приеме у главы СКР Александра Бастрыкина.

В августе 2020 года следователи задержали местных жителей Николая Горюнова и его знакомого Виктора Шестакова — предполагаемых организатора и исполнителя убийства. В ноябре того же года арестовали бывшего депутата Минусинского райсовета и бизнесмена Ису Хашиева, которого следствие считает заказчиком убийства главреда.

Мотивом преступления, по данным СКР, стал конфликт между Исой Хашиевым и Дмитрием Попковым, связанный с их противостоянием на выборах главы Минусинского района в 2016 году.

Организовать убийство, считает следствие, Иса Хашиев предложил своему знакомому предпринимателю Николаю Горюнову, о котором журналист не раз писал разоблачительные заметки. Жизнь главреда была оценена в 200 тыс. руб. и земельный участок, на котором можно добывать камень-плитняк.

Исполнителя Николай Горюнов нашел среди знакомых воспитанников местного детдома и снабдил его пистолетом с глушителем. Устранить главреда, по данным СКР, согласился Виктор Шестаков, которому на тот момент не было 18 лет. Он взялся выполнить «заказ» бесплатно. 24 мая 2017 года, говорится в деле, Виктор Шестаков выбрал момент, когда журналист останется в бане один, и шесть раз выстрелил в журналиста. Кроме того, Виктору Шестакову вменили в вину убийство в 2020 году местного жителя.

Организатор убийства Николай Горюнов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделили в отдельное производство. В июне 2022 года Минусинский райсуд приговорил Николая Горюнова к 17 годам колонии строгого режима. В последующем вышестоящий суд снизил ему наказание до 16 лет 10 месяцев.

По ходатайству Исы Хашиева уголовное дело рассматривалось с участием присяжных. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного процесса, вину он не признал, утверждая, что у него не было конфликтов с главредом, а значит, и мотива его устранять. Отрицал свою причастность к преступлениям и предполагаемый киллер Виктор Шестаков, который на следствии давал признательные показания, а затем отказался от них.

Чтобы принять решение, жюри присяжных потребовалось менее трех часов. Заседатели единогласно признали подсудимых виновными.

Предполагаемого заказчика убийства Ису Хашиева коллегия признала незаслуживающим снисхождения. К исполнителю убийства, по мнению присяжных, можно отнестись благосклонно.

Во вторник судебный процесс возобновится уже без участия присяжных. Стороны обсудят последствия вердикта, исследуют материалы, характеризующие подсудимых. Затем состоятся судебные прения, обвиняемые выступят с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Константин Воронов, Новосибирск