Робин Гуд нашего времени

В прошлый четверг сразу три компании из трех городов — Москвы, Новосибирска и Обнинска — неожиданно для себя стали крупными жертвователями. За пару часов мошенники перевели Русфонду с их счетов в общей сложности 942 тыс. руб. А еще чуть-чуть, 20 тыс. руб., взяли себе. Фонд уже вернул невольным благотворителям их деньги. Но что это было?

— Сижу работаю за компьютером,— рассказывает директор московской УК «Надежный дом» Дмитрий.— И вдруг мне одна за другой приходят куча SMS для подтверждения платежей. На 120 тыс., 99 тыс., 5 тыс., 10 тыс. руб… Все в пользу Русфонда. А следом стали приходить извещения, что платежи сделаны. Я сразу позвонил в Тинькофф Банк и заблокировал счет, но 306 тыс. руб. успели списать.

А в это самое время в Новосибирске у бухгалтера компании «М-ЭнергоСеть» вдруг завис компьютер. Когда же отвис, оказалось, что 600 тыс. руб. со счета компании в Сбере переведено Русфонду. Был еще платеж на 6 тыс. руб., но вот именно его банк счел подозрительным и заблокировал (комментарий Сбербанка см. на сайте rusfond.ru). Мгновенно перенесемся обратно на запад — в Обнинск, наукоград в Калужской области. Здесь средства ушли со счета ООО «Регион» в Тинькофф Банке. 36 тыс. руб. Русфонду и 20 тыс. руб.— некоему физлицу.

Фонд уже отдал деньги пострадавшим. Если считать, что это физлицо и есть злоумышленник, то его навар с операции более чем скромный.

Вопрос, в чем же коварство его замысла.

«Иногда хакеры, чтобы проверить, как работает схема, сначала делают платеж на известный счет, например в благотворительный фонд, а потом уже себе»,— говорит Дмитрий Дудков, специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству. Но странно столько раз проверять и так мало пользоваться результатом проверки. Возможно, переводы в НКО с последующим возвратом средств могут применяться для незаконного уменьшения налогов, предполагает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Но, чтобы в этом был смысл, суммы нужны примерно в тысячу раз больше. Эксперты предлагают еще варианты, но как-то не складывается.

А между тем произошедшее не такая уж безумная редкость. И в литературе, и в кинематографе, и в жизни. Такое даже у Русфонда уже было: в 2019-м мошенники списывали деньги с карт граждан для организованного фондом сбора для пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево (все средства были возвращены владельцам). В мировой банковской истории примеров просто множество. Бенедикт Хэнкок из Royal Bank of Scotland, итальянец Гильберто Баскьера, американец Джеффри Гонсевски… Эти и десятки других банковских служащих воровали деньги у богатых клиентов и отдавали нуждающимся. Это называют «синдромом Робин Гуда». Его много изучают. Например, такой эксперимент: каждому из группы испытуемых дают право отбирать деньги у любого члена группы и передавать другому — кроме себя. Большинство отбирает у богатых и отдает бедным.

А еще за месяц до происшествия нам на почту пришло письмо: «Справедливо ли отдавать деньги на благотворительность, если они добыты не очень честным путем? К примеру... если я случайно ограблю банк (без оружия и насилия)». Как думаете, совпадение? Вопрос, оправдывает ли цель средства, не самый новый в истории человечества, трудно что-то добавить в газетной статье. Чисто практически проверка, откуда у наших благотворителей деньги, не входит в задачи фонда. Но, с другой стороны, трактовка заповеди «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» в том смысле, что деньги надо жертвовать втайне, в том числе и от их владельца, приличный фонд тоже не устраивает.

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rusfond.ru/issues/1048

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда