Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Робин Гуд нашего времени

Некто снял с чужих счетов и перевел Русфонду почти миллион

В прошлый четверг сразу три компании из трех городов — Москвы, Новосибирска и Обнинска — неожиданно для себя стали крупными жертвователями. За пару часов мошенники перевели Русфонду с их счетов в общей сложности 942 тыс. руб. А еще чуть-чуть, 20 тыс. руб., взяли себе. Фонд уже вернул невольным благотворителям их деньги. Но что это было?

— Сижу работаю за компьютером,— рассказывает директор московской УК «Надежный дом» Дмитрий.— И вдруг мне одна за другой приходят куча SMS для подтверждения платежей. На 120 тыс., 99 тыс., 5 тыс., 10 тыс. руб… Все в пользу Русфонда. А следом стали приходить извещения, что платежи сделаны. Я сразу позвонил в Тинькофф Банк и заблокировал счет, но 306 тыс. руб. успели списать.

А в это самое время в Новосибирске у бухгалтера компании «М-ЭнергоСеть» вдруг завис компьютер. Когда же отвис, оказалось, что 600 тыс. руб. со счета компании в Сбере переведено Русфонду. Был еще платеж на 6 тыс. руб., но вот именно его банк счел подозрительным и заблокировал (комментарий Сбербанка см. на сайте rusfond.ru). Мгновенно перенесемся обратно на запад — в Обнинск, наукоград в Калужской области. Здесь средства ушли со счета ООО «Регион» в Тинькофф Банке. 36 тыс. руб. Русфонду и 20 тыс. руб.— некоему физлицу.

Фонд уже отдал деньги пострадавшим. Если считать, что это физлицо и есть злоумышленник, то его навар с операции более чем скромный.

Вопрос, в чем же коварство его замысла.

«Иногда хакеры, чтобы проверить, как работает схема, сначала делают платеж на известный счет, например в благотворительный фонд, а потом уже себе»,— говорит Дмитрий Дудков, специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству. Но странно столько раз проверять и так мало пользоваться результатом проверки. Возможно, переводы в НКО с последующим возвратом средств могут применяться для незаконного уменьшения налогов, предполагает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Но, чтобы в этом был смысл, суммы нужны примерно в тысячу раз больше. Эксперты предлагают еще варианты, но как-то не складывается.

А между тем произошедшее не такая уж безумная редкость. И в литературе, и в кинематографе, и в жизни. Такое даже у Русфонда уже было: в 2019-м мошенники списывали деньги с карт граждан для организованного фондом сбора для пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево (все средства были возвращены владельцам). В мировой банковской истории примеров просто множество. Бенедикт Хэнкок из Royal Bank of Scotland, итальянец Гильберто Баскьера, американец Джеффри Гонсевски… Эти и десятки других банковских служащих воровали деньги у богатых клиентов и отдавали нуждающимся. Это называют «синдромом Робин Гуда». Его много изучают. Например, такой эксперимент: каждому из группы испытуемых дают право отбирать деньги у любого члена группы и передавать другому — кроме себя. Большинство отбирает у богатых и отдает бедным.

А еще за месяц до происшествия нам на почту пришло письмо: «Справедливо ли отдавать деньги на благотворительность, если они добыты не очень честным путем? К примеру... если я случайно ограблю банк (без оружия и насилия)». Как думаете, совпадение? Вопрос, оправдывает ли цель средства, не самый новый в истории человечества, трудно что-то добавить в газетной статье. Чисто практически проверка, откуда у наших благотворителей деньги, не входит в задачи фонда. Но, с другой стороны, трактовка заповеди «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» в том смысле, что деньги надо жертвовать втайне, в том числе и от их владельца, приличный фонд тоже не устраивает.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1048

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...