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Коммерсантъ FM
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0,7 процента составил годовой рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года, сообщил Росстат — это выше ожиданий даже при высокой базе первого квартала 2022 года, когда капвложения выросли на 13,8%, что предвещало улучшение инвестпланов промышленности и рост предложения инвесттоваров (см. “Ъ” от 24 мая). Минэкономики ждет в 2023 году 0,5% прироста инвестиций после роста на 4,6% в 2022 году — в том числе благодаря значительным госрасходам. В апреле основной рост входящих денежных потоков среди инвестотраслей приходился на спецстрой. В мае порядка 60% опрошенных ИЭП им. Гайдара промышленных компаний говорили, что для роста инвестиций им нужно укрепление рубля.

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