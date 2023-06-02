Кандидаты не получат агентские

Центризбирком внес в свои нормативные акты изменения, касающиеся запрета иностранным агентам жертвовать в избирательные фонды кандидатов и партий. Для владельцев счетов это новшество упрощает ведение финансовой отчетности. Эксперты отмечают, что пожертвования, которые могли быть направлены с нарушениями закона, кандидаты и раньше могли возвращать или перенаправлять в государственную казну, однако во время большой кампании сверять сотни или даже тысячи пожертвований с реестром иноагентов было физически сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 1 июня принял ряд изменений в свои нормативные акты в соответствии с новыми поправками к избирательному законодательству, которые запрещают иностранным агентам вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и партий. Как уточнил на заседании комиссии ее зампред Николай Булаев, эти новшества «упростят жизнь кандидатов», потому что им больше не придется заполнять платежные поручения, так как граждане со статусом иноагента больше не имеют права перечислять средства.

Запрет для иноагентов жертвовать кандидатам и партиям появился в избирательном законодательстве в рамках последнего масштабного пакета поправок, которые президент РФ подписал 29 мая.

Напомним, первые инциденты с переводом средств иностранными агентами представителям власти случились в 2021 году в преддверии выборов в Госдуму. Так, в начале года признанный иноагентом псковский журналист Денис Камалягин перевел небольшие суммы губернатору Псковской области, местному депутату Госдумы и главе администрации Пскова, а затем отчитался в Минюст о своем переводе. По мнению журналиста, адресатов переводов по закону должны были признать людьми, аффилированными с иноагентом. А те, в свою очередь, должны были указывать свой статус в предвыборной агитации. Такую поправку внесли в избирательное законодательство как раз перед выборами в Госдуму-2021. После обнародования этого факта чиновники переслали журналисту деньги обратно. В мае 2021 года так же поступил и соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росинформмониторинга). Находясь за границей во время судебного процесса о признании штабов Навального экстремистской организацией и их запрете, он перевел деньги на карту соавтора «экстремистских» поправок, депутата Госдумы Андрея Альшевских с подписью в назначении платежа: «На выборы. С экстремистским приветом!»

До сих пор во время избирательной кампании иностранные агенты должны были указывать в платежных документах на пожертвование свой статус, а кандидаты затем указывать это в своих финансовых отчетах. По закону кандидаты вправе возвращать любое поступившее пожертвование, за исключением анонимного — средства, переведенные анонимами, полагается переводить в местный бюджет. Теперь проблема решена в корне — через запрет пожертвований для иноагентов.

Политический юрист Антон Рудаков отмечает, что у кандидатов и избирательных объединений всегда было право вернуть пожертвование, но наполнение избирательного фонда в рамках больших избирательных кампаний администрировать крайне сложно. Новые правила могут существенно ограничить «возможности зарождавшегося массового общественного фандрайзинга», говорит эксперт, но зато устранят для кандидатов необходимость проверять «несколько сотен или тысяч пожертвований, в том числе и по спискам иноагентов, что было физически сложно». Электоральный юрист Олег Захаров отмечает, что получение пожертвования от иноагента с формальной точки зрения делает получателя такой денежной помощи его пособником. «Пользуясь этим, некоторые иноагенты специально переводили несколько рублей кандидатам от власти, даже действующим губернаторам, чтобы создать для них такие риски,— говорит господин Захаров.— А те, как от чумных больных, от них сторонились и открещивались, стараясь моментально их возвращать таким токсичным жертвователям».

Отметим, последние поправки к избирательному законодательству позволяют устанавливать минимальный размер добровольных пожертвований участникам выборов — не более 3% от всероссийского МРОТ. Ранее в избирательном законодательстве говорилось только о максимальном размере таких пожертвований.

Елена Рожкова