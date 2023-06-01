Главные новости за 1 июня. Белгород, Курск, Тамбов, Липецк, Воронеж, Орел

Ночью и утром 1 июня Вооруженные силы РФ и подразделения ФСБ отбили очередную попытку прорыва на территорию Белгородской области ВСУ. Противник использовал для этого пять танков, не менее четырех бронемашин и «КамАЗ», а также более 100 боевиков.

Курские суды начали отказывать жителям в исках к местным депутатам, которые, по мнению граждан, попрали их честь и достоинство, проголосовав в пользу строительства аммиачного завода компании «Куйбышевазот».

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Владимир Громов, курировавший госзакупки в регионе несколько лет назад, получил условный срок за злоупотребления полномочиями.

Начальник управления МВД по Липецкой области Олег Латунов написал рапорт на увольнение. Так он отреагировал на критику от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, связанную с просчетами в работе.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил два из трех исков воронежского Сити-парка «Град» к испанской Inditex о штрафных санкциях. Владелец российских сетей Zara, Bershka и Pull&Bear должен выплатить более 12 млн руб. за неведение коммерческой деятельности по договору аренды помещений.

Почти 100 млн руб. дебиторской задолженности орловского банка «Церих» могут продать за 1% от начальной цены.

Оператор платной парковки у аэропорта «Внуково» - ООО «Сириус Авто» - должен заплатить липчанину 10,5 млн рублей за угнанный Lexus LX 450 D, такое решение затвердил областной суд.

Конкурсный управляющий ООО «Богучарский завод растительных масел» в Воронежской области объявил повторные торги по продаже имущества завода в форме публичного предложения. Начальная цена составляет 51,44 млн руб.

В Курске начали рассматривать дело бывших супругов, обвиняемых в госизмене и приготовлении к диверсии.

Выходец из тульского Сбербанка Сергей Фролов назначен управляющим отделения в Воронежской области.