Начальник липецкого МВД написал рапорт об увольнении

Начальник управления МВД по Липецкой области Олег Латунов написал рапорт на увольнение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным издания, господин Латунов сделал это после критики от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, связанной с просчетами в работе. «Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. 31 мая начальник УМВД по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности»,— процитировал ТАСС госпожу Волк.

Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. В 1991 году окончил Астраханское педагогическое училище имени Н.К. Крупской, в 2007 году — Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». После службы господин Латунов начал карьеру в правоохранительных органах. Его служба началась с рядового милиционера, после он занимал различные должности в Черноярском ОВД Астраханской области. В 2010 году Олег Латунов был назначен начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области. С 2014 года руководил управлением МВД России по городу Курску, с 2018-го занимал пост замначальника УМВД. Липецкую полицию господин Латунов возглавляет с декабря 2019 года.

Владимир Зоркий