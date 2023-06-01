Бывший вице-губернатор Тамбовской области получил условный срок за злоупотребления полномочиями

Суд вынес приговор по уголовному делу бывшего вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова. Как сообщили в региональной прокуратуре, экс-чиновник признан виновным в злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Второй фигурант дела — Оксана Бабкина — получила три с половиной года колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, в 2020 году Владимир Громов, курировавший госзакупки в регионе, и фактический руководитель ООО «Дистрибьюция» Оксана Бабкина организовали заключение более 100 договоров поставки товаров для оснащения дошкольных образовательных учреждений региона, минуя процедуры проведения конкурентных закупок.

По ряду заключенных договоров фирма не исполнила принятые обязательства. При непосредственном содействии чиновника, как отмечают в прокуратуре, оплата по таким договорам была произведена в полном объеме. Впоследствии часть поступивших денежных средств по договорам поставки более чем на 5 млн руб. была похищена фактическим руководителем «Дистрибьюции».

Уголовное дело рассматривалось год. В финальном варианте Громову вменялось злоупотребление и превышение (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы) должностных полномочий, а также пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). После задержания экс-чиновник написал явку с повинной и сотрудничал со следствием, однако признал вину частично, отрицая участие в хищениях.

Сергей Толмачев