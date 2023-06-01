Почти 100 млн рублей дебиторской задолженности орловского банка «Церих» могут продать за 1% от начальной цены

Российский аукционный дом опубликовал торги в форме публичного предложения по продаже прав требований обанкротившегося орловского банка «Церих» к 46 юридическим лицам на сумму 38,8 млн руб., а также к 149 физлицам на 61,8 млн руб. Заявки принимаются по 6 августа, следует из сообщения.

Начальная цена долгов юрлиц составляет 20,4 млн руб., физлиц — 32,5 млн руб. Минимальная цена продажи — 1% от начальной, говорится в документации торгов.

В апреле арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил на полгода банкротство «Цериха», которое длится уже более шести лет. На фоне этого четыре бывших управленца банка пытаются оспорить решение арбитражного суда о взыскании с них более 500 млн руб. убытков. В ходе разбирательства суд озвучил ряд выявленных государственным агентством по страхованию вкладов эпизодов возможного вывода из «Цериха» ликвидных активов за считанные месяцы до разорения. В одном из них физлица получили ничем не обеспеченные ссуды в рублях и валюте более чем на 100 млн руб., а выплатили только 17 руб. Представители фигурантов заявляли, что менеджеров сделали «мальчиками для битья».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий