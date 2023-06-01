В Курске начали рассматривать дело бывших супругов, обвиняемых в госизмене и приготовлении к диверсии

Курский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о гоизмене (ст. 275 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении 50-летнего мужчины и 41-летней женщины, бывших супругов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Предварительное следствие по делу осуществляло региональное УФСБ. Имена подсудимых не раскрываются. Мужчине также вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Дело рассматривается в закрытом заседании, его подробности не раскрываются: известно лишь, что подсудимые не смогли довести до конца план по совершению взрыва на транспортной инфраструктуре.

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Владимир Зоркий