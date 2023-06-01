Для прорыва на территорию Белгородской области ВСУ использовали пять танков, не менее четырех бронемашин и «КамАЗ»

Министерство обороны РФ сообщило подробности попытки вооруженных сил Украины прорваться на территорию Белгородской области утром 1 июня, которую сорвали подразделения Западной группировки войск. По данным ведомства, атака началась в 3.57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка. Сначала противник выдвинулся в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков в направлении Волчанска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Огнем российской артиллерии противнику было нанесено огневое поражение: уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Тогда ВСУ отошли в направлении Плетеневки, а группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию РФ вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Но они подорвались на минном поле, а по их оствшейся части ударила российская артиллерия.

В это же время, по данным Минобороны, еще одна группа из 20-ти боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Но в ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия госграницы Западного военного округа она была рассеяна: противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину.

В 04.45 российские подразделения прикрытия были усилены бронегруппой, а в 04.57 по территории Украины два удара нанесла армейская авиация ВКС России. Она била по резервам противника в районах Огурцово и Гатище. Однако с 6.05 до 6.45 украинские формирования, «нарастив усилия», предприняли еще одну попытку прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. При этом в атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ».

С 6.10 до 6.50 по противнику был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией ЗВО, в результате формирования ВСУ отошли в направлении Жовтневое. В ходе боя украинские военнослужащие потеряли 12 человек, две боевые бронемашины и пикап. С 7.00 до 9.50 по отступающему противнику и его резервам девять ударов нанесла авиация ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск. По подсчетам Минобороны РФ, всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти человек, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Владимир Зоркий