Богучарский завод растительных масел в Воронежской области могут продать за 44 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Богучарский завод растительных масел» (Воронежская область) Евгения Дородных сообщила о проведении повторных торгов по продаже имущества завода в форме публичного предложения. Начальная цена составляет 51,44 млн руб., цена отсечения — 43,7 млн руб.

В единый лот входят 215 единиц оборудования, три транспортных средства, 23 объекта недвижимости в Богучарском районе общей площадью 13,8 тыс. кв. м, инженерные коммуникации и 75,2 тыс. кв. м земли. Производственные активы представляют собой цех по производству растительного масла, склады, зернохранилища, насосную станцию и ряд нежилых помещений. Все имущество находится в залоге у Россельхозбанка.Завод выведен из эксплуатации и законсервирован. Представители Россельхозбанка отмечали, что возможна сделка путем цессии долгов предприятия по кредитам.

Заявки принимаются до 24 июля 2023 года.

Имущество завода пытаются продать с торгов с весны 2020 года: тогда активы оценивались в 153,5 млн руб. На предыдущих торгах в форме публичного предложения начальная цена составляла 60,5 млн руб., а минимальная — 51,5 млн руб. Они были признаны несостоявшимися.

Владимир Зоркий

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