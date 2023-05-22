Жители Курска через суд опровергают согласия на строительство аммиачного завода «Куйбышевазот»

В Промышленном районном суде Курка началось рассмотрение иска местной жительницы о защите чести и достоинства к депутату Курского городского собрания Дмитрию Евдокимову. Заявитель просит суд признать сведения, распространенные ответчиком в публичном месте, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, взыскать с него компенсацию причиненного морального вреда в размере 100 тыс. руб.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области пояснили, что истица мотивирует свои требования действиями ответчика, который в здании администрации города, в присутствии большого количества людей заявил, что заручился ее поддержкой по вопросу строительства около ее места жительства опасного производства. Так заявитель охарактеризовала процесс голосования депутата от имени жителей, и ее в том числе, «за» отчуждение 8,7 га и передачи участка в Курский район для последующего строительства газопровода по ходатайству предприятия «Куйбышевазот».

Аналогичный иск от другой жительницы города подан к депутату Дмитрию Лепшееву. По данным местных СМИ, активисты планируют подать такие иски ко всем депутатам Курского горсобрания, поддержавшим отчуждение земли, и добиться отмены результата голосования депутатов.

Курскиее власти и инвесторы пытались переубедить местных жителей, выступающих в соцсетях против строительства холдингом «Куйбышевазот» производства аммиачных удобрений за 75 млрд руб. в микрорайоне Волокно. Активисты опасаются «экологической катастрофы» и собирают подписи за отмену проекта. Губернатор Роман Старовойт обещал «стоять на защите экологии». В «Куйбышевазоте» предупреждали, что могут перенести проект в другой регион. Тем временем городские депутаты уже принимают решения, необходимые для реализации планов инвестора.

Проект химзавода в регионе был анонсирован еще в 2019 году. На тот момент объем вложений оценивался в 50 млрд руб., а курские власти говорили, что конкурировали за инвестора с Липецкой, Ростовской и Самарской (базовой для «Куйбышевазота») областями. Тогда же отмечалось, что производство может в дальнейшем расширяться и «стать якорным в формировании газохимического кластера».

Владимир Зоркий