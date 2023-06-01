ЦБ: банкам удалось предотвратить хищения кибермошенников на 712 млрд рублей

Российские банки в январе—марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников и предотвратили хищения на 712 млрд руб., следует из отчета Банка России. По подсчетам регулятора, в первом квартале злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. мошеннических операций, похитив в общей сложности 4,5 млрд руб.

В ЦБ сообщили, что больше всего средств, в том числе заемных, было похищено с помощью онлайн-банкинга. «Мы видим, что схемы мошенников становятся все сложнее, они активно используют методы социальной инженерии, заставляя граждан добровольно отдавать свои средства, задействуют новые приемы обмана»,— приводит пресс-служба слова директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

В пресс-релизе отмечается, что регулятор в первом квартале инициировал блокировку 97 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники. По данным ЦБ, активность киберпреступников за отчетный период увеличилась в 2,5 раза. Банк России инициировал блокировку 8,3 тыс. фишинговых сайтов, замаскированных под официальные сайты финансовых организаций, сообщила пресс-служба.

Самые распространенные способы хищения средств с банковских карт (кардинга) основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания клиентов. По данным Центробанка, среди всех атак более 80% приходится на связанные с социальной инженерией. Наиболее популярен среди мошенников телефонный фишинг — так называют процесс выманивания персональных данных у банковских клиентов.

Подробнее о самых популярных методах мошенничества с банковскими картами — в материале «Мошенничество с банковскими картами в 2023 году».

Эрдни Кагалтынов