Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин выразил уверенность в победе России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех государств мира. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

О своей вере в победу президенту сообщил один из участников мероприятия. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна, в конце концов, будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира»,— сказал представитель одной из многодетных российских семей, ветеран военной операции Григорий Кравцов.

Владимир Путин согласился с собеседником: «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений». Президент также добавил, что в ходе военной операции на Украине Россия «защищает свою землю, своих людей и свои ценности», а потому победа, несомненно, будет за ней.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...