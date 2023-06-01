Путин выразил уверенность в победе России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех государств мира. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

О своей вере в победу президенту сообщил один из участников мероприятия. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна, в конце концов, будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира»,— сказал представитель одной из многодетных российских семей, ветеран военной операции Григорий Кравцов.

Владимир Путин согласился с собеседником: «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений». Президент также добавил, что в ходе военной операции на Украине Россия «защищает свою землю, своих людей и свои ценности», а потому победа, несомненно, будет за ней.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба