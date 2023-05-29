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обновлено 08:52

Глава Удмуртии попросил прокуратуру разобраться с непостроенной детской площадкой и актами выполненных работ в Красногорском районе

Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил прокурора региона Артема Николаева разобраться в ситуации, сложившейся вокруг стройки в деревне Удмуртский Караул в Красногорском районе. Здесь должны были построить детскую площадку, однако работы, начавшиеся в 2022 году, не завершились, а акты выполненных работы были подписаны. Об этом глава республики рассказал на аппаратном совещании.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я за шесть лет в первый раз с таким встречаюсь. Я Александру Журавлеву (и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии) поручил разобраться, но так ответа на вопрос и не нашел. Как можно подписать акты выполненных работ, когда там чистая земля, на ней даже качелей нет. У вас есть объяснение этой ситуации?»,— заявил господин Бречалов.

В свою очередь глава Красногорского района Удмуртии Дмитрий Клабуков заявил, что это «вопрос доверия, команды».

«Мы работает абсолютно открыто. В нашей работе много нюансов, очень много нюансов, когда мы в последние дни сдаем объекты и документы. Но все это всегда в разумном коридоре и рамках закона. Подписать акты выпиленных работ, перечислить деньги — дичь какая-то»,— подчеркнул Александр Бречалов.

Глава региона попросил прокурора Удмуртии «внимательнейшим образом разобраться». «Я не могу представить себе аргументы, что произошло в данной ситуации»,— заявил господин Бречалов.

«У меня очень большие сомнения есть, что мы сможем с вами работать. У вас не сто объектов ремонта, реконструкции и стройки — по пальцам одной руки можно пересчитать»,— заявил глава Удмуртии.

Напомним, Дмитрий Клабуков стал главой Красногорского района Удмуртии в июне 2022 года. Предыдущий руководитель района Владимир Корепанов признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК России). По версии следствия, он незаконно издал постановление о разрешении добычи полезных ископаемых на территории государственного заказника.

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