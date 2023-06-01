В Белгородской области два сельских учителя ранены при обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ранении двух человек в обстреле приграничной территории региона.

На этот раз артиллерийские снаряды упали в селе Новопетровка Валуйского городского округа. «По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук»,— сообщил господин Гладков.

Сейчас раненые находятся в районной больнице. Осколки снарядов выбили стекла, посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Чиновники выполняют подомовый обход.

В Белгородской области действует повышенный режим террористической опасности и средний уровень реагирования из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Наиболее тяжелая ситуация в Шебекинском городском округе. Из-за большого количества раненых и разрушений из округа начали выезжать люди.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Детей увели от обстрелов».

Сергей Толмачев, Воронеж