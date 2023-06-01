«Известия»: льготники получат скидку до 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг

Власти намерены компенсировать часть платы за ЖКУ для льготников в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой. Мера должна начать действовать с 2024 года. Сейчас граждане, которые имеют право на льготы, получают компенсации напрямую. По задумке профильного министерства, льготники будут получать именные электронные сертификаты, где будет указан конкретный размер меры поддержки от государства — от 30% до 50%, указывают в Минстрое.

Плательщик будет предъявлять бумагу в процессе оплаты, а соответствующий платеж будет зачисляться в специальный реестр для последующего расчета государства с поставщиком услуги. По действующим нормам, льготы на оплату ЖКУ предоставляют отдельным категориям граждан, в частности, инвалидам, ветеранам труда, ветеранам ВОВ. Субсидии — граждане, доля расходов которых на оплату соответствующих услуг превышает предельно допустимую (последнюю устанавливают региональные власти).

В министерстве полагают, что механизм поможет в борьбе с ростом долгов по ЖКХ. «Денежные средства будут попадать на счет поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги»,— указали в министерстве.

По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, механизм позитивно скажется на отрасли, поскольку позволит исключить «злоупотребления» со стороны плательщиков. «Сейчас, согласно федеральным правилам, субсидии перечисляются напрямую людям в денежном эквиваленте — до оплаты платежек. В итоге зачастую люди тратят их не на ЖКХ, бюджетные средства расходуются не по назначению»,— указала госпожа Вепрецкая.

Практические советы по снижению платы за квартиру — в материале «Ъ» «Как сэкономить на услугах ЖКХ в 2023 году».

Григорий Лейба