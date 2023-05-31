В Шебекино на Заводе премиксов №1 возник пожар после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины, во время которого пострадало одно из промышленных предприятий. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о Заводе премиксов №1, также при обстреле была задета линия электропередачи.

«Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания»,— заявил господин Гладков во время прямого эфира (цитата по ТАСС). SHOT пишет, что туда выехали спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Завод премиксов №1 занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.

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Мария Федотова