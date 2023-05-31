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Коммерсантъ FM
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На «МегаФон», Premier и Start составили протоколы за демонстрацию ЛГБТ

В отношении российских онлайн-кинотеатров Start (ООО «Старт.ру»), Premier (ООО «Премьер»), а также оператора «МегаФон» (совладелец Start, владелец «МегаФон ТВ») составили протоколы по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних. Карточки дел появились в судебной картотеке.

Максимальное наказание по указанной статье — штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток. В Start сообщили, что поводом для начала административного производства стал фрагмент фильма «Идеальные незнакомцы» из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза».

«С учетом находящихся в распоряжении нашей редакторской службы разъяснений законодательства — данный контент не расценивается демонстрацией. Мы будем прояснять ситуацию»,— сообщили представители кинотеатра РБК.

«МегаФон» сообщил агентству, что претензии регулятора связаны исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»). «Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно»,— указали представители компании.

Подробнее о борьбе с ЛГБТ-пропагандой в России — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Григорий Лейба

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