Стоимость изготовления гробов в России выросла более чем на 50% с 2022 года

По данным Росстата, в период с января 2022 года по апрель 2023-го стоимость кремации выросла на 36%, с 21 тыс. до 28,7 тыс. Рытье могилы выросло в цене на 13%, до 8,8 тыс. руб., изготовление гроба — на 52%, до 7,7 тыс. руб. Материалы статистического ведомства приводит «Российская газета».

Зампредседателя комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Владимир Родькин рассказал изданию, что с начала пандемии COVID-19 стоимость похорон в России выросла примерно на 30%. Сейчас похороны обойдутся примерно в 120 тысяч руб., кремация — в 50 тыс. руб.

В качестве причины роста цен на ритуальные услуги господин Родькин указал значительное подорожание пиломатериалов за последние два-три года. Несмотря на рост цен объем выручки компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, по итогам прошлого года вырос только на 5%, отмечает гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева.

Госпожа Эльсалиева также обратила внимание, что, в соответствии с российским законодательством, при оплате погребения за собственные средства граждане могут вернуть часть денег, получив компенсацию от государства. С 1 февраля 2023 года размер федерального пособия на погребение — 7 793 руб. Кроме того, предусмотрены увеличенные пособия и городские доплаты к пособию. Так, в Москве с февраля компенсация равна 21,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 12,4 тыс. руб.

Милена Костерева