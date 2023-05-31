Дезертирство привело в колонию

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор по делу о массовом дезертирстве мобилизованных военнослужащих, которые, сбежав из ЛНР, с незаряженным оружием добрались до Московской области, где сдались полиции. Бывшие военные получили от шести до семи лет колонии строгого режима. При этом суд отказался назначать наказание ниже низшего предела, посчитав совершенное подсудимыми деяние общественно опасным. Защита будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновными всех восьмерых мобилизованных калининградцев: сержанта Евгения Кравченко и рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, ефрейтора Игоря Медведева и Дениса Балахина в дезертирстве, совершенном в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Евгений Кравченко и Александр Богаченко получили по семь лет колонии строгого режима, Дмитрий Мельников, Александр Елисеев, Игорь Медведев и Денис Балахин были приговорены к шести с половиной годам, а Александр Бабешко и Николай Колмачев — к шести. Суд также лишил Евгения Кравченко и Игоря Медведева воинских званий, на чем в прениях сторон настаивал и военный прокурор.

В приговоре также было отмечено, что суд, изучив личности подсудимых с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ими преступления, посчитал невозможным их исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, а также не нашел оснований для назначения им наказания ниже низшего предела. Отметим, что ранее в материалах уголовного дела, как рассказывал “Ъ”, фигурировала и статья о неисполнении приказа, однако в судебном решении ее не оказалось.

Побег калининградцев из полевого лагеря воинской части, расположенной между селами Малая Александровка и Гладково Белокуракинского района Луганской области, напомним, состоялся вечером 26 декабря прошлого года. В это место мобилизованные в сентябре 2022 года военнослужащие были переброшены 12 ноября. Решение покинуть часть сформировалось у них, по материалам дела, 24 декабря, когда им сообщили, что направят на передний край. По словам самих беглецов, на решение покинуть часть повлияла их неподготовленность к участию в боевых действиях, а также желание сохранить «жизнь и здоровье». Кроме того, фигуранты дела рассказывали, что при мобилизации они рассчитывали на то, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они буквально вынуждены были «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, за свой счет покупать инструменты, продукты питания.

При подготовке к побегу калининградцы купили еду, гражданскую одежду и спортивные сумки, в которые сложили разобранные три автомата АК-74, три ручных пулемета РПК-74 и пулемет ПКМ. Вечером 26 декабря они заказали два такси до Липецка, там переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до подмосковного Подольска, где и сдались в отделении полиции.

Дезертиры и полицейские материалы были переданы для расследования в военный следственный отдел по Подольскому гарнизону, по ходатайству которого суд арестовал сержанта Кравченко. Остальных отправили в войсковую часть Чехов-4 под надзор командира части.

Во время расследования уголовного дела бывших бойцов защищали адвокаты по назначению, от которых на стадии передачи дела в суд они отказались, заключив договор со своим земляком Евгением Савескулом, который защищал их на процессе.

После оглашения приговора всем подсудимым, находившимся под надзором, в зале суда надели наручники. Адвокат остался недоволен судебным решением и будет его обжаловать. До рассмотрения апелляционных жалоб на приговор осужденные будут содержаться в столичном следственном изоляторе №12.

Юрий Сенаторов