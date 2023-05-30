Россия впервые в истории развернула на орбите группировку из трех метеоспутников

Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. На орбите после прохождения необходимых испытаний стал использоваться четвертый в серии космический аппарат «Электро-Л», сообщили в «Роскосмосе».

Созданный на предприятиях «Роскосмоса» аппарат «Электро-Л» №4 был запущен 5 февраля. Он работает в точке стояния 165,8° восточной долготы. Помимо него на орбите находятся «Электро-Л» №2 (запущен в декабре 2015-го) и «Электро-Л» №3 (запущен в декабре 2019-го).

Как уточнили в «Роскосмосе», спутники «Электро-Л» обеспечивают многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне частотой до 15 минут. «Благодаря круглосуточной передаче с орбиты высококачественных многоспектральных снимков решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций»,— говорится в сообщении.

Кроме того, аппараты «Электро-Л» ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы «Коспас-Сарсат», что позволяет повысить реагирование поисково-спасательных служб на сигналы бедствия.

В 2023 году «Роскосмос» планирует запустить еще восемь спутников, предназначенных для наблюдения за земной поверхностью. Речь идет о следующих космических аппаратах: «Кондор-ФКА» №1,«Обзор-Р» №1, «Ресурс-П» №4, два аппарата «Метеор-М» — №2.3 и №2.4, два спутника «Ионосфера» — №1 и №2 — и «Арктика-М» №2.

Милена Костерева