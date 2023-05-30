Депутаты предложили разрешить операции по смене пола только для лечения врожденных аномалий

Законопроект о запрете смены пола предполагает, что медработники смогут проводить медицинские вмешательства только для лечения аномалий у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Также проект запретит органам ЗАГС вносить изменения в документы о смене пола по медсправкам.

Изменения внесут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Его дополнят положением о том, что «медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков». Вмешательства для лечения аномалий будут разрешены «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

По данным «Ъ», в предварительном варианте документа также содержится запрет совершать хирургическое вмешательство при психических расстройствах пациента. Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что вчера, 29 мая, на совете Думы «было достигнуто соглашение об итоговом варианте» документа, который поддержали все фракции.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Дума ставит половой вопрос ребром».

Лаура Кеффер