В Ленобласти открылось два центра реабилитации ветеранов СВО

В Ленинградской области начали работу два новых центра реабилитации ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Учреждения открылись в Сертолово и Сясьстрое.

«Врачи готовы к работе: многие из них уже успели поработать на новых территориях — в подшефном Енакиево и госпиталях, дополнительно — прошли специальную психологическую подготовку»,— написал глава Ленобласти в своем официальном Telegram-канале во вторник, 30 мая.

В центрах будут доступны кабинеты физкультуры, водолечения и физиотерапии, а также прием психологов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жена главы Кемерово откроет в Петербурге штаб фонда «Защитники Отечества».

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