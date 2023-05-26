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Жена главы Кемерово откроет в Петербурге штаб фонда «Защитники Отечества»

В Петербурге откроется отделение фонда «Защитники Отечества». Фонд возглавляет супруга губернатора Кемерово Анна Цивилева. Об открытии 78ru рассказал губернатор Александр Беглов.

По его словам, фонд займется покупкой лекарств для вернувшихся с территории проведения СВО, их реабилитацией и помощью в обучении и трудоустройстве.

Планируется, что отделение откроется 31 мая. При этом неизвестно, кто будет главой регионального фонда. В настоящий момент он спонсируется за счет федерального бюджета и пожертвований. Об идее его учреждения ранее заявлял президент России Владимир Путин.

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