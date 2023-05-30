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Коммерсантъ FM
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В Риге снесли памятник Александру Пушкину

В парке Кронвальда в Риге сегодня, 30 мая, демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Его перенесли на хранение на склад, позднее скульптуру передадут Союзу художников Латвии, сообщили в рижской думе.

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Фото: РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Липатова

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Фото: РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Липатова

Власти объяснили это решение тем, что установка скульптуры в парке «не соответствовала нормативным актам». В думе добавили, что с Союзом художников Латвии «достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры».

В апреле правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой партии «Код для Риги» о сносе памятника Александру Пушкину в Риге. Планировалось провести снос до 4 мая, чтобы не допустить собрания у него жителей на День Победы. Депутаты назвали Пушкина «символом русского империализма».

Лаура Кеффер

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