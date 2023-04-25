Рижские депутаты поддержали перенос памятника Пушкину

Правящая коалиция Рижской думы поддержала перенос памятника поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщила заместитель председателя правящей коалиции Рижской думы Линда Озола. Ранее несколько депутатов Рижской думы предложили переместить памятник до 4 мая.

Как пишет Delfi, депутаты постановили определить возможные места для переноса памятника. Точные сроки переноса не сообщаются. Delfi отмечает, что это должно быть сделано «без неоправданных задержек».

«Незаконно установленный памятник должен исчезнуть»,— написала госпожа Озола в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Delfi отмечает, что памятник, открытый в 2009 году, был установлен при поддержке бывшего мэра Нила Ушакова, но «без Государственной инспекции по охране памятников культуры и Рижского исторического центра при поддержке Совета по охране памятников».

Ранее четыре депутата от партии «Код для Риги» предложили до 4 мая перенести памятник Александру Пушкину, установленный в центре Риги. По мнению депутатов, памятник может стать местом возложения цветов в День Победы 9 мая. Они также назвали Александра Пушкина «символом русского империализма».

Олеся Павленко