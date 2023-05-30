В Подмосковье три человека погибли при пожаре на складе с бумагой

В Одинцово Московской области произошел пожар на складе с бумагой и картоном. Погибли трое работников, сообщил источник «РИА Новости».

Сообщение о пожаре на улице Западная, 3 поступило региональному управлению МЧС в 01:13. Локализовать его удалось к 2:08 на площади 136 кв. м. Открытый огонь был ликвидирован в 2:17. К тушению привлекались 32 человека и 10 единиц техники.

По данным МЧС РФ, внутри одноэтажного здания находилась бумага в рулонах. Региональное управление МЧС и федеральное ведомство в своих сообщениях не уточняют информацию по пострадавшим.

Леонид Уварчев