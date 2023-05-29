Село освоило интернет

В Ульяновской области по итогам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов регионального заксобрания в лидеры вышли почти все заявившиеся действующие депутаты заксобрания. Исключение составил только депутат Михаил Рожков, в прошлом году покинувший пост гендиректора государственного АО «ПАТП1». Особенность этих праймериз в регионе — село на этот раз многократно активнее участвовало в голосовании, чем жители Ульяновска, несмотря на проблемы с интернетом и меньшей регистрацией на «Гос­услугах». Представители оппозиционных партий уверены, что итог праймериз напрямую связан с использованием административного ресурса. Политологи называют некоторые итоги «необъяснимыми», но отмечают, что ЕР для получения нужного результата использовала весь набор своих ­возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ночь с воскресенья на понедельник стали известны итоги предварительного голосования (ПГ) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы депутатов регионального заксобрания и гордумы Димитровграда. По данным реготделения ЕР, к началу электронного голосования было 562 зарегистрированных претендента на статус кандидата от ЕР, из них 492 участника отбора кандидатов по выборам в заксобрание (на 36 депутатских мест, из которых 18 — по одномандатным округам, еще 18 — по партспискам), 121 претендент — по выборам в гордуму Димитровграда, 51 человек участвовали и в том, и в другом отборе.

Официального пресс-релиза реготделения ЕР по итогам праймериз в понедельник не было, но официальные итоги размещены на сайте ПГ и доступны для анализа. Неожиданностей они не принесли. Из 11 действующих депутатов заксобрания 10 депутатов вошли в лидеры по количеству голосов и будут иметь возможность стать кандидатами от партии. Они заняли первые и вторые места по количеству голосов (один из них сможет стать кандидатом по одномандатному округу, второй — по партспискам). Исключением стал только карсунский округ № 1, где в лидерах действующий спикер заксобрания Валерий Малышев (7113 голосов), следом — сенатор Сергей Рябухин (6150 голосов), а третьим идет действующий депутат Гюльага Гусейнов (1283 голоса). Если, как предполагается, господин Рябухин будет вновь выдвинут заксобранием в сенаторы, то мандат может перейти господину Гусейнову. Не набрал достаточного количества голосов только депутат Михаил Рожков, до недавнего времени возглавлявший государственное АО «ПАТП1» (в марте прошлого года на этот пост был назначен москвич Кирилл Жуков), в Димитровградском округе № 9 он набрал только 170 голосов, заняв лишь 10 позицию. В лидеры по этому округу вышел Алексей Кошаев, экс-глава Димитровграда (1002 голоса).

Интриг, о которых говорили наблюдатели ранее, не случилось. Экс-глава Ульяновска и бывший депутат Госдумы (7 созыва), руководитель региональной общественной приемной председателя ЕР Марина Беспалова вышла в лидеры по ленинскому округу № 13 Ульяновска, набрав 1782 голоса, ее соперник, депутат гордумы Владимир Ожогин, успевший побывать в сентябре прошлого года на СВО, набрал 1327 голосов, заняв второе место по округу и также получив право стать кандидатом от ЕР.

Первый вице-спикер регионального заксобрания, лидер фракции ЕР Василий Гвоздев, накануне обвинивший вице-премьера облправительства и вице-губернатора в использовании административного ресурса, и которому за «подобные высказывания» могло грозить исключение из числа участников праймериз, остался в списке и стал лидером по засвияжскому округу Ульяновска № 16, набрав 2013 голосов. Его соперник, главврач больницы ЦК МСЧ Юрий Келин занял второе место, набрав 1374 голоса и также получив возможность стать кандидатом.

Получить комментарии руководителя исполкома реготделения ЕР, члена оргкомитета Константина Долгова в понедельник не удалось — по своим телефонам в течение дня он был недоступен.

Председатель оргкомитета, секретарь реготделения Владимир Камеко пояснил «Ъ», что во вторник результаты голосования «будут утверждены, никаких изменений не предполагается», «задача оргкомитета — зафиксировать итоги и провести их через президиум, никого снимать не ­будут».

Между тем наблюдатели обращают внимание на особенности итогов голосования, которое показало высокую активность сельского населения в сравнении с городским, несмотря на то, что в Ульяновской области интернет охватывает в сельских районах не все населенные пункты, а жители села менее активно пользуются «Госуслугами» (по данным ОГКУ «Правительство для граждан», охват региона интернетом составляет 72%, в то время как в Ульяновске, Ново­ульяновске и Димитровграде — 100%; пользуются порталом «Госуслуги» на селе 84,9% населения от 15 до 72 лет). Так, в Карсунском округе № 1 Владимир Малышев набрал 7113 голосов, в то время как в округах Ульяновска претенденты при большей численности округов получали в среднем около 1 тыс. голосов (минимум — 740, максимум — 2270). Также трудно объяснимым с точки зрения наблюдателей является попадание в лидеры никому не известного Романа Гучкина, прибывшего из Москвы и работающего в правительстве региона ассистентом губернатора. Он получил 3621 голос, второе место по Барышскому округу № 3, немногим меньше руководителя исполкома реготделения ЕР Константина Долгова. Занявший третью строчку директор местной школы и депутат сельсовета Александр Егоров получил лишь 220 голосов.

Владимир Камеко объясняет результаты ПГ «традиционно большей активностью сельского населения на выборах, его сплоченностью».

Иного мнения лидер фракции КПРФ заксобрания Виталий Кузин, считающий, что «это результат использования административного ресурса, который в районах проконтролировать особо сложно». В апреле он направлял в облпрокурутуру обращение с просьбой проверить факты использования админресурса, когда чиновники и руководители бюджетных организаций дают работникам «четкие установки о кандидатурах, за которые нужно отдать свои голоса», и «по некоторой информации» доходит «до сбора паролей от аккаунтов работников на „Гос­услугах“». Источник «Ъ» в Тереньгульском районе также сообщил, что «у бюджетников руководители собирали информацию личных кабинетов на ­Госуслугах».

С мнением господина Кузина соглашается и лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев, назвавший «парадоксом», «когда в сельской местности, где плохо с интернетом и его освоением, такая активность». Он полагает, что «главам районов ставится задача, они спешат выслужиться, и всеми правдами, а чаще неправдами, достигают нужных результатов». В реготделении ЕР применение админресурса категорически ­отрицают.

Ульяновский политолог Николай Васин заметил, что как результат Романа Гучкина, так и особая активность голосования сельского населения в интернете «логическому объяснению не поддаются». По его мнению, регполитсовет ЕР, «вероятно, получил по итогам праймериз то, что и хотел, используя для получения результата всю совокупность своих ­оргвозможностей».

Сергей Титов, Ульяновск