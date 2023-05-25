Единоросс восстал против админресурса

На праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Ульяновской области скандал: первый зампред и лидер фракции «Единая Россия» регионального заксобрания Василий Гвоздев заявил, что его «товарищи» по партии из президиума регполитсовета используют на праймериз административный ресурс и «делают все, чтобы Гвоздев не победил». При этом он назвал конкретных участников противодействия, о котором заявляет — заместителя губернатора по внутренней политике Александра Коробко, вице-премьера облправительства Вадима Андреева и руководителя исполкома партии Константина Долгова. Ранее, еще в апреле, в региональном политбомонде уже шли разговоры о том, что Василия Гвоздева постараются «отодвинуть от выборов». Чиновники использование админресурса отрицают. В исполкоме реготделения говорят, что подобные высказывания несовместимы со статусом кандидата праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Гвоздев считает, что некоторые его «товарищи» по партии делают все, чтобы он не победил

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Василий Гвоздев считает, что некоторые его «товарищи» по партии делают все, чтобы он не победил

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду замсекретаря реготделения, лидер фракции «ЕР» и первый вице-спикер заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев сделал в своем Telegram-канале заявление о том, что «некоторые его „товарищи“ по партии, входящие в президиум регионального отделения „Единой России“, делают все, чтобы Гвоздев не победил». «Заместитель председателя областного правительства Вадим Андреев, заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко и руководитель исполкома регионального отделения „Единой России“ Константин Долгов организуют все так, чтобы весь административный ресурс был направлен против меня»,— заявил господин Гвоздев. По его словам, «поступают команды», чтобы Василия Гвоздева «не пускали в школы и во все другие учреждения», «чтобы никто не общался» с ним, а «руководителям и лидерам общественного мнения, в том числе через кабинет Александра Коробко, рекомендуют чуть ли не выставить ролики в поддержку Юрия Келина» (главврач ЦК МСЧ, основной соперник господина Гвоздева по округу). Обращаясь к избирателям, Василий Гвоздев предложил «не вестись на эти провокации», а господ Коробко, Андреева и Долгова призвал «остановиться» и «не втаптывать в грязь оставшееся доверие жителей к хорошей процедуре предварительного ­голосования».

Господин Гвоздев также отметил, что в противовес ему, «как основному кандидату», в последний день регистрации участников соперниками по его территории были зарегистрированы лидеры общественного мнения (директора школ, помощники депутатов, главврач больницы), «что было неожиданно даже для них — поступила команда, к ним приехали и зарегистрировали». Он также высказал претензии и к секретарю реготделения «ЕР» Владимиру Камеко, отметив, что если бы он, Василий Гвоздев, был секретарем реготделения «ЕР», то «праймериз точно так бы не ­проходили».

Василию Гвоздеву 52 года, в политике он давно: начиная с 1996 года (по 2012 год) четырежды избирался депутатом гордумы Ульяновска, трижды был председателем гордумы, работал на различных должностях в правительстве региона, с сентября 2013 года — депутат регионального заксобрания пятого, а затем шестого созывов. С сентября 2018 года по январь 2022 года возглавлял реготделение «ЕР». На праймериз господин Гвоздев выдвинулся по 16 округу, от которого избирался и ранее, у него на сегодня 17 ­соперников.

О том, что Василия Гвоздева его коллеги по партии постараются на праймериз «отодвинуть от выборов», в местном политбомонде говорили еще в апреле. Высказывались предположения, что зампреда гордумы Ульяновска, беспартийного Сергея Моргачева (медийная личность, имел все шансы победить на прошлых выборах в Госдуму, но был лишен регистрации за нарушение авторских прав в агитации) хотели использовать в качестве инструмента для исключения победы Василия Гвоздева, зарегистрировав по тому же округу. Однако в минувшее воскресенье Сергей Моргачев заявил, что снимает свою кандидатуру с праймериз в связи с тем, что среди его избирателей «не все поддерживают „Единую Россию“», и решил идти самовыдвиженцем. В беседе с «Ъ» он заметил, что «были разговоры, что „Единая Россия“ хочет меня притянуть, а Гвоздева скинуть, поэтому я ушел и дал ему все шансы»,— сказал господин Моргачев, заметив, что это его «личное ­решение».

Наблюдатели отмечают, что столь серьезное обвинение партийных коллег в использовании админресурса на праймериз «ЕР» прозвучало в регионе впервые.

В беседе с «Ъ» господин Гвоздев сказал, что имеет «все основания» делать такое заявление и «готов к любому развитию событий», даже если кто-то из тех, кого он назвал, подаст в суд. По его словам, ему «и сейчас многие звонят — из школ, учреждений — и рассказывают интересные вещи про происходящее». С чем связано желание не допустить его победу в праймериз, он не знает, но отмечает, что «люди, которые говорят правду и нацелены на работу с людьми, по каким-то причинам сейчас менее интересны».

Зампред облправительства Вадим Андреев (курирует блок образования, культуры и спорта, в прошлом был председателем горизбиркома) в беседе с «Ъ» назвал заявление господина Гвоздева «весьма странным» и «голо­словным». «У меня нет информации об установках по поддержке кого-то. Накал страстей высок, но удивительно, что несдержанность проявляется у таких опытных политиков, как Василий Гвоздев. Спишем это на усталость от продолжительной процедуры предварительного голосования и долгого нахождения в политической сфере»,— сказал зампред облправительства, добавив, что у него «нет никаких претензий к Василию Гвоздеву».

Вице-губернатор Александр Коробко также отрицает использование админресурса. Он сказал «Ъ», что воспринимает заявление совсем наоборот — как жалобу депутата на то, что «ему не дают возможности использовать административный ресурс» на праймериз в своих интересах. «Он хочет, чтобы мы собирали директоров школ и призывали голосовать за него, но мы этого делать не будем»,— сказал господин Коробко, добавив, что как к вице-спикеру у него претензий к Василию Гвоздеву нет, «а вот большинство членов фракции не очень уважительно к нему ­относятся».

Требовать опровержений от господина Гвоздева ни тот, ни другой собеседник не намерены. Однако Константин Долгов сказал «Ъ», что Василий Гвоздев «допустил неподобающее высказывание», и «партийные юристы изучают его эмоциональное выступление на предмет дискредитации партии и процедуры предварительного голосования». «Согласно положению о предварительном голосовании, подобные высказывания недопустимы для их участников и влекут за собой исключение нарушителей из числа кандидатов»,— подчеркнул руководитель ­исполкома.

Ульяновский политолог Николай Васин заметил, что, с одной стороны, «как человек, знающий внутреннюю кухню», Василий Гвоздев лишь подтвердил использование «Единой Россией» административного ресурса. С другой стороны, считает политолог, в политсовете уже давно зрело недовольство деятельностью Василия Гвоздева, «там считают, что свой потенциал он уже выработал, и, вероятно, ему дали понять, что хотят изменений».

Сергей Титов, Ульяновск