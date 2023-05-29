В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Городская дума Краснодара утвердила новые правила благоустройства, в числе новшеств — запрет на использование иностранного языка на вывесках, сообщает сайт мэрии краевого центра. Под запрет не попадают зарегистрированные товарные знаки.

Глава Краснодара Евгений Наумов оценил введение новых правил благоустройства города как знаковое событие. «Обновленный документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Объем изменений серьезный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков»,— заявил градоначальник.

Убрать иностранные вывески планировали еще в 2021 году. В частности, двуязычные объявления собирались убрать с улиц Сочи, которые были там установлены перед Олимпиадой 2014 года.

Анна Перова, Краснодар