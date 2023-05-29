За год иностранные инвесторы вывели из России $36 млрд

Иностранные инвесторы, продавшие свой бизнес в России, вывели $36 млрд из страны за год. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные Банка России, сообщение приводит «Прайм».

Как следует из данных ЦБ, с марта 2022-го по март 2023 года совершено 200 сделок по продаже активов покидающих Россию компаний. Из них только 20% продавали активы стоимостью более $100 млн. По оценкам господина Осадчего, на основе правила Парето можно сделать вывод, что за этот период из страны вывели капитал на общую сумму $36 млрд.

В материалах ЦБ отмечается, что в будущем правкомиссия, регулирующая продажу иностранных активов, собирается ограничить ежемесячный объем выхода нерезидентов из России. Регулятор также утверждал, что в масштабах экономики продажа российских «дочек» невелика. Только пять из 200 сделок предполагали фактические выплаты нерезидентам более $400 млн.

Олеся Павленко