Китай планирует отправить космонавтов на Луну до 2030 года

Управление программы пилотируемых полетов Китая (CMSA) сообщило о намерении отправить китайских тайконавтов (принятое в Китае наименование космонавтов) на поверхность Луны до 2030 года. Предполагается, что двое тайконавтов будут управлять луноходом, который направят для проведения научных исследований, говорится в пресс-релизе CMSA.

До этого китайские власти говорили о планах по высадке на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Местом высадки называли Южный полюс, который выбрали из-за освещенности солнечным светом и наличия льда, из которого можно добывать воду. В последние годы космические амбиции Китая в целом выросли: он уже отправил зонды на Луну и построил собственную космическую станцию, также нацелившись на Марс.

В ноябре 2020 году Китай запустил на Луну зонд «Чанъэ-5». Аппарат приземлился на видимой стороне Луны и собирал грунт в течение двух суток. В декабре на Землю было доставлено 2 кг реголита. До Китая доставить на Землю геологические образцы с поверхности Луны удавалось только СССР, эту миссию выполнил советский аппарат «Луна-24» в 1976 году.