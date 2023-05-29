Глава Новосибирской области предложил руководителям перечислить месячную зарплату на нужды СВО

Новосибирский губернатор Андрей Травников выступил с предложением к руководителям перечислить на нужды специальной военной операции (СВО) месячную зарплату. Оно прозвучало на оперативном совещании в правительстве области 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе совещания вице-губернатор Сергей Семка попросил руководителя области поддержать инициативу по перечислению однодневного заработка на нужды СВО. Она проводилась в прошлом году. Как напомнил господин Семка, с такой инициативой тогда выступили руководители новосибирских предприятий, а средства были направлены в специально созданный фонд «Интеграция».

Андрей Травников предложение поддержал. «Конечно, доходы у всех разные. Но я думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Некоторые руководители, я думаю, смогут перечислить и месячную зарплату»,– сказал он.

В марте, выступая с отчет в законодательном собрании, губернатор сообщил, что в прошлом году из резервного фонда Новосибирской области на цели, связанные с СВО, было выделено в общей сложности 4,2 млрд руб.

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Валерий Лавский