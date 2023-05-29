Гурманский будни

Персидская концепция плова
Среди многообразия ресторанов на Пятницкой, в котором легко заблудиться, попадаются и самородки. Среди них — ресторан персидской кухни Persiana, который открыл ресторатор Алексей Романов («Океан», «Джонджоли») в партнерстве с шеф-поваром Марком Шах Акбари (Folk, Sybarite). Он взялся за персидскую кухню не просто так, это зов крови.
Тренд на современную ближневосточную кухню зародился в Москве в прошлом году и продолжает развиваться в интересном гастрономическом ключе. Persiana предлагает выверенную восточную кухню, нетривиальную, авторскую, подходящую на каждый день. В меню присутствует и плов, и шашлыки, и долма, но все эти традиционные рецепты гость оценят сквозь призму креатива и опыта шеф-повара.
Звезда местного меню — это персидская пицца «Персиана», которая очень схожа по виду с армянским лахмаджуном, выпекается в дровяной печи. Продолговатые лепешки из теста, которое ферментируется несколько дней (за счет чего получается более интересный, не пресный вкус), Марк начинил большим количеством свежей зелени вперемешку с рубленым мясом и острым восточным соусом мухаммара, или уже без зелени, но с кальмарами, сморчками и фисташками.
Салат «Табуле», который традиционно предлагается с булгуром, здесь подают без крупы, заменяя ее крошкой ореха макадамия с шестью видами разнообразной свежей зелени, гранатом и томатной водой вместо томатов — получается легкое, очень летнее и свежее блюдо.
Хитами обещают стать трюфельно-сырные пончики с фисташками (2 штуки в порции) и фирменная пита с пряной специей заатар. Марк многое выпекает в печи: например баклажан, из которого получается очень вкусная икра мутабаль, ее подают с букетом кавказской зелени и розовыми томатами.
Шашлык вышел весьма нестандартным — на двухполосных тонких шпажках: из стерляди с цуккини и фенхелем, из осьминога с курдюком и мини-картофелем, из лосося с финиками, ягненка с курдюком, из телятины с фисташками и трюфельным соусом.
Отдельного внимания заслуживает рассыпчатый плов из длинного риса с барбарисом, кизилом, кусочками кураги и изюмом, подается с говяжьим языком.
В десертном меню — романтичный десерт в виде инжира из белого шоколада, Марк делает его в качестве воспоминания об инжире, который он собирал в детстве с дерева сам.
Пятницкая улица, дом 26
вс-чт, с 11:00 до 00:00
пт-сб, с 11:00 до 02:00
Что скрывает 46?
Повод посетить мясной ресторан Генриха Карпина 800°С Contemporary Steak — «Сет #46», который создан в честь попадания ресторана в марте этого года на 46-ю позицию в престижном мировом рейтинге «101 лучший стейк-ресторан». В честь этого события бренд-шеф Сергей Балашов создал специальный мясной сет, в который вошли знаковые местные блюда. Четверка в названии означает количество используемых техник для приготовления мяса, а шестерка — количество блюд и вкусовых сочетаний.
Гостей ждет тартар из костреца с фуа-гра и черной икрой, которые подаются на сладковатой мини-бриоше — это блюдо в стиле surf&turf, в ктором сочетаются морепродукты и красное мясо; стейк бавет с картофелем, артишоками и пармезаном; суши из говядины black angus; филе миньон с фирменным пюре из картофеля; на десерт — горячее шоколадное суфле с ванильным мороженым. Между блюдами вам предложат очистить вкусовые рецепторы кашицей из розовых томатов с оливковым маслом и серым хлебом.
Большой Патриарший переулок, дом 6, строение 1
вс-чт, с 09:00 до 00:00
пт-сб, с 09:00 до 01: 00
«Футурист» в Москве
Если вы в ближайшее время не планируете посетить Петербург, то советуем не пропустить chef’s table нового питерского ресторана «Футурист» шеф-повара Алексея Алексеева. Он знаком многим по проектам Nordic и Recolte, а «Футурист» — его первый ресторан, где он выступил не только шефом, но и владельцем, и идеологом.
Заслуга Алексеева в том, что еда у него получается не только красивой, но и невероятно вкусной. Его авторское меню с элементами классики, где задействованы локальные продукты — пример очень четкой и понятной гастрономической концепции, для которой вам не нужно быть отпетым гурманом.
В меню, которое Алексеев назвал «Культ будущего», на двух ужинах 2 июня в ресторане Chef’s Table by WRF представлены: севиче из северных креветок с помело и каламанси, артишок с черной икрой и топинамбуром, пирог с камчатским крабом и соусом биск, орзо с гребешком, антре сорбет из кумквата с перцем тимут, говядина с фуа-гра и вяленой грушей и рисовый пудинг с личи и земляничным мороженым.
Смоленская площадь, дом 3
Начало ужинов в 17:00 и 20:30
Стоимость участия: 8500 руб.