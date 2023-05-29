Гурманский будни

Персидская концепция плова

Среди многообразия ресторанов на Пятницкой, в котором легко заблудиться, попадаются и самородки. Среди них — ресторан персидской кухни Persiana, который открыл ресторатор Алексей Романов («Океан», «Джонджоли») в партнерстве с шеф-поваром Марком Шах Акбари (Folk, Sybarite). Он взялся за персидскую кухню не просто так, это зов крови.

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Тренд на современную ближневосточную кухню зародился в Москве в прошлом году и продолжает развиваться в интересном гастрономическом ключе. Persiana предлагает выверенную восточную кухню, нетривиальную, авторскую, подходящую на каждый день. В меню присутствует и плов, и шашлыки, и долма, но все эти традиционные рецепты гость оценят сквозь призму креатива и опыта шеф-повара.

Звезда местного меню — это персидская пицца «Персиана», которая очень схожа по виду с армянским лахмаджуном, выпекается в дровяной печи. Продолговатые лепешки из теста, которое ферментируется несколько дней (за счет чего получается более интересный, не пресный вкус), Марк начинил большим количеством свежей зелени вперемешку с рубленым мясом и острым восточным соусом мухаммара, или уже без зелени, но с кальмарами, сморчками и фисташками.

Салат «Табуле», который традиционно предлагается с булгуром, здесь подают без крупы, заменяя ее крошкой ореха макадамия с шестью видами разнообразной свежей зелени, гранатом и томатной водой вместо томатов — получается легкое, очень летнее и свежее блюдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мезе, пита, пончики Пахлава, катаифи, черный медовик, мокрый инжир Шашлык из телячьего языка, пряный рис Кебаб из морепродуктов, дзадзики Персиана, рубленное мясо, мухаммара Sarab Следующая фотография 1 / 6 Мезе, пита, пончики Пахлава, катаифи, черный медовик, мокрый инжир Шашлык из телячьего языка, пряный рис Кебаб из морепродуктов, дзадзики Персиана, рубленное мясо, мухаммара Sarab

Хитами обещают стать трюфельно-сырные пончики с фисташками (2 штуки в порции) и фирменная пита с пряной специей заатар. Марк многое выпекает в печи: например баклажан, из которого получается очень вкусная икра мутабаль, ее подают с букетом кавказской зелени и розовыми томатами.

Шашлык вышел весьма нестандартным — на двухполосных тонких шпажках: из стерляди с цуккини и фенхелем, из осьминога с курдюком и мини-картофелем, из лосося с финиками, ягненка с курдюком, из телятины с фисташками и трюфельным соусом.

Отдельного внимания заслуживает рассыпчатый плов из длинного риса с барбарисом, кизилом, кусочками кураги и изюмом, подается с говяжьим языком.

В десертном меню — романтичный десерт в виде инжира из белого шоколада, Марк делает его в качестве воспоминания об инжире, который он собирал в детстве с дерева сам.

Пятницкая улица, дом 26 вс-чт, с 11:00 до 00:00 пт-сб, с 11:00 до 02:00

Что скрывает 46?

Повод посетить мясной ресторан Генриха Карпина 800°С Contemporary Steak — «Сет #46», который создан в честь попадания ресторана в марте этого года на 46-ю позицию в престижном мировом рейтинге «101 лучший стейк-ресторан». В честь этого события бренд-шеф Сергей Балашов создал специальный мясной сет, в который вошли знаковые местные блюда. Четверка в названии означает количество используемых техник для приготовления мяса, а шестерка — количество блюд и вкусовых сочетаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сет #46» Краш томаты Суши Black Angus, соус черные бобы Бавет, картофель, артишоки, пармезан Тартар из костреца, фуа-гра, сусальное золото, черная икра Филе миньон, пюре с трюфелем, латук с медово-цитрусовой заправкой Шоколадное суфле и ванильное мороженое Следующая фотография 1 / 7 «Сет #46» Краш томаты Суши Black Angus, соус черные бобы Бавет, картофель, артишоки, пармезан Тартар из костреца, фуа-гра, сусальное золото, черная икра Филе миньон, пюре с трюфелем, латук с медово-цитрусовой заправкой Шоколадное суфле и ванильное мороженое

Гостей ждет тартар из костреца с фуа-гра и черной икрой, которые подаются на сладковатой мини-бриоше — это блюдо в стиле surf&turf, в ктором сочетаются морепродукты и красное мясо; стейк бавет с картофелем, артишоками и пармезаном; суши из говядины black angus; филе миньон с фирменным пюре из картофеля; на десерт — горячее шоколадное суфле с ванильным мороженым. Между блюдами вам предложат очистить вкусовые рецепторы кашицей из розовых томатов с оливковым маслом и серым хлебом.

Большой Патриарший переулок, дом 6, строение 1 вс-чт, с 09:00 до 00:00 пт-сб, с 09:00 до 01: 00

«Футурист» в Москве

Если вы в ближайшее время не планируете посетить Петербург, то советуем не пропустить chef’s table нового питерского ресторана «Футурист» шеф-повара Алексея Алексеева. Он знаком многим по проектам Nordic и Recolte, а «Футурист» — его первый ресторан, где он выступил не только шефом, но и владельцем, и идеологом.

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Заслуга Алексеева в том, что еда у него получается не только красивой, но и невероятно вкусной. Его авторское меню с элементами классики, где задействованы локальные продукты — пример очень четкой и понятной гастрономической концепции, для которой вам не нужно быть отпетым гурманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Устрица с маринованной тапиокой Севиче из северных креветок с помело и соусом каламанси Тартар из говядины с маринованной щучьей икрой и чипсами из картофеля Буррата с пармой и дрессингом из базилика с мятой Лосось с фисташковым соусом Куриное бедро с трюфелем и маринованным кампотским перцем Орзо с тартаром из гребешка, черной икрой и лаймом Артишок с черной икрой и топинамбуром2 Сладкий гребешок с соусом ромеско и томатами Палтус с кремом из печеного картофеля, шпинатом и соусом на основе сыворотки King Crab and Chips Пирог с камчатским крабом и соусом биск Следующая фотография 1 / 12 Устрица с маринованной тапиокой Севиче из северных креветок с помело и соусом каламанси Тартар из говядины с маринованной щучьей икрой и чипсами из картофеля Буррата с пармой и дрессингом из базилика с мятой Лосось с фисташковым соусом Куриное бедро с трюфелем и маринованным кампотским перцем Орзо с тартаром из гребешка, черной икрой и лаймом Артишок с черной икрой и топинамбуром2 Сладкий гребешок с соусом ромеско и томатами Палтус с кремом из печеного картофеля, шпинатом и соусом на основе сыворотки King Crab and Chips Пирог с камчатским крабом и соусом биск

В меню, которое Алексеев назвал «Культ будущего», на двух ужинах 2 июня в ресторане Chef’s Table by WRF представлены: севиче из северных креветок с помело и каламанси, артишок с черной икрой и топинамбуром, пирог с камчатским крабом и соусом биск, орзо с гребешком, антре сорбет из кумквата с перцем тимут, говядина с фуа-гра и вяленой грушей и рисовый пудинг с личи и земляничным мороженым.

Смоленская площадь, дом 3 Начало ужинов в 17:00 и 20:30 Стоимость участия: 8500 руб.

Ольга Карпова